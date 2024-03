Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 marzo

Cosa fare il 24 e 25 marzo a Roma ? Tanti gli eventi tra cui Giornate FAI di primavera, si tratta del più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola. Sono previste le visite al Palazzo dell’Agricoltura, Palazzo Marina, Villa Maraini, Istituto Superiore Antincendi. La casa delle farfalle: la speciale serra tropicale allestita a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, apre al pubblico il 23 marzo, in via Annia Regilla 245, per offrire, fino al 9 giugno, un’esperienza davvero unica.Libri Come: la festa del libro e della lettura: incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per questa XV edizione è Umanità: semplice e potente eppure piena di contraddizioni e di significati diversi e nuovi. Green Market Festival torna per questo weekend, con tantissimi stand di artigianato artistico ed una programmazione sorprendente come al solito. Come sempre ad ingresso gratuito, il Green Market Festival è giunto al quarto anno di attività, ed è tuttora l’unico evento mensile romano all’insegna della sostenibilità, essendo totalmente “plastic free” e avendo, come dice il nome, un’anima “green”. Giochi di strada ai Fori Imperiali grazie all’ APS Rigeneriamoci. L’organizzazione è affidata a Dora Cirulli, che da anni si impegna soprattutto verso le nuove generazioni. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN