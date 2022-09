Calcinacci caduti da viadotto, chiusa arteria a Fiumicino. Montino: «Iniziare lavori viadotto»

Da ieri sera, a Fiumicino città, è stato chiuso al transito dei veicoli il secondo tratto del Corridoio della mobilità "C5" a causa della "caduta di alcuni calcinacci e pezzi di cemento" dal viadotto soprastante di via dell'Aeroporto. Gli ingressi del Corridoio, che da alcuni anni rappresenta una viabilità alternativa in uscita dalla zona nord della città in direzione Roma ed aeroporto, sono transennati e presidiati dalle pattuglie della polizia locale che indirizza gli uenti verso le altre arterie in uscita. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Si sono registrati, come conseguenza, disagi alla viabilità, in particolare per il tratto terminale della via Portuense. "A causa della caduta di calcinacci e di pezzi di cemento dal viadotto di via dell'Aeroporto sul corridoio C5, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri siamo stati costretti a chiudere il secondo tratto del Corridoio in uscita dalla città", dichiara il sindaco Esterino Montino. "Il viadotto, com'è noto, continua ad avere problemi di carattere strutturale per i quali è in programma che venga demolito e rifatto - ricorda il sindaco -. I lavori, in questo senso, non sono ancora iniziati. Ma in questa fase Anas avrebbe dovuto e deve garantire il funzionamento in sicurezza. Anas è in grave ritardo, nonostante il Comune ormai da anni abbia previsto la viabilità alternativa, proprio in vista dell'intervento sul viadotto. Stiamo parlando della strada principale che dall'aeroporto va a Ostia e viceversa con un flusso di 3500 auto all'ora nei momenti di punta. Non è chiaro cosa si stia aspettando e quali siano i reali programmi di Anas". "Purtroppo avremo una grave ricaduta sul traffico - sottolinea Montino -. Mi auguro che si attivi un pronto intervento di Anas per evitare ulteriori cadute di materiale sul Corridoio o su altri tratti e ci si sbrighi a dare il via all'intervento definitivo". Video Serenelli Ippoliti