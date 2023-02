Torvaianica, sversamento nel canale che va al mare

EMBED





di Moira Di Mario - Torvaianica, sversamento nel canale che va al mare Allarme inquinamento a Torvaianica, dove ieri i residenti di Campo Ascolano hanno visto galleggiare sull'acqua del canale una sostanza oleosa. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla fuoriuscita del liquido, il materiale sarebbe uscito da un tubo interrato che serve a convogliare l'acqua piovana e che scarica direttamente nel fosso. Da qui poi arriva in mare. Immediata è scattata la segnalazione alla polizia locale di Pomezia e ai vigili del fuoco del Nucleo Nbcr (nucleare biologico, chimico, radiologico) arrivati da Roma. Sul posto anche i carabinieri forestali e gli ispettori dell'Arpa Lazio che hanno prelevato alcuni campioni d'acqua per effettuare le analisi, i cui risultati saranno pronti solo tra una decina di giorni. Intanto sale la preoccupazione tra i cittadini, sebbene fino a ieri pomeriggio la fitta vegetazione era riuscita in qualche modo a rallentare il viaggio verso il mare di una grossa parte della chiazza oleosa. «Temiamo dicono che qualcuno abbia sversato qualcosa di inquinante in un tombino semi aperto o addirittura più a monte. Vogliamo sapere di cosa si tratta e vogliamo che questa volta il Comune ci informi tempestivamente». Nel 2017, in quello stesso canale, ci fu una grossa moria di pesci, mentre l'acqua assunse una colorazione scura che fece scattare l'allarme tra i residenti e i proprietari di seconde case.