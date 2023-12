Tivoli, le immagini dell'ospedale andato a fuoco

(LaPresse) L'incendio che ha devastato l'ospedale San Giovanni Evangelista a Tivoli, causando la morte di tre persone, potrebbe essere partito dal retro, propagandosi poi all'interno del nosocomio. Il fumo ha invaso la struttura fino all'ultimo piano. Sul posto mezzi di soccorso provenienti dai diversi distaccamenti provinciali con almeno 60 unità e una ventina di mezzi, tra cui tre autoscale che sono state utilizzate per portare in salvo alcune delle persone ricoverate. Al momento del rogo erano presenti in ospedale circa 200 persone, tra sanitari e pazienti, che sono state evacuate. Su quanto accaduto la procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta.