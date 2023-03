Termovalizzatore Roma, Rocca: «Piano interessante del Comune su viabilità Ardeatina»

"C'è una novità: io sono stato molto perplesso sull'Ardeatina come luogo per un termovalizzatore soprattutto per la viabilità. Oggi ho scoperto che il Comune ha un piano per il trasporto su ferro e questo non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità insieme ad una volontà comune di lavorare sul recupero e il riciclo. Questa è una delle grande sfide della nostra Regione che abbiamo in comune con il sindaco e cioè far salire la differenziata". Così presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca dopo l'incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (LaPresse)