Roma, studentessa spagnola ubriaca in bilico sul tetto salvata dai Vigili del fuoco

Si è arrampicata sul tetto della palazzina gridando «Feliz navidad». Così i vigilanti del locale si sono accorti della giovane e spericolata studentessa spagnola che alticcia per i fumi dell’alcol si è ritrovata su un cornicione a dieci metri d’altezza. I primi a intervenire - venerdì dopo le due di notte - sono stati i buttafuori del locale di via Monte Testaccio. Per farla scendere in sicurezza è stato necessario l’intervento dei pompieri, degli agenti della polizia e di un’ambulanza.

Roma, studentessa spagnola ubriaca in bilico sul tetto: «Feliz navidad». Salvata dai Vigili del fuoco