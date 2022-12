Martedì 20 Dicembre 2022, 07:34

Si è arrampicata sul tetto della palazzina, gridando con il bicchiere di birra ancora in mano e in equilibrio lungo il cornicione: «Feliz navidad». Così i vigilanti del locale si sono accorti della giovane e spericolata studentessa spagnola che alticcia per i fumi dell’alcol si è ritrovata su un cornicione a dieci metri d’altezza. I primi a intervenire - venerdì dopo le due di notte - sono stati i buttafuori del locale di via Monte Testaccio dove la studentessa, insieme ai compagni Erasmus, aveva trascorso la serata tra birre e super alcolici. Per farla scendere in sicurezza è stato necessario l’intervento dei pompieri, degli agenti della polizia e di un’ambulanza.

IL SALVATAGGIO

Nel tentativo di raggiungere la studentessa sul tetto, i buttafuori hanno citofonato ai residenti della palazzina adiacente a quella del locale: «Ci hanno svegliato nel cuore della notte, eravamo terrorizzati. Le parlavano dai nostri balconi ma lei non si muoveva dal tetto» hanno raccontato spaventati.

La trattativa è andata avanti per alcuni minuti fino a quando i vigilanti, preoccupati che la ragazza alticcia potesse precipitare, hanno chiamato i pompieri e la polizia. I vigili del Fuoco hanno subito messo in sicurezza la strada e con il loro aiuto, la studentessa è scesa dal tetto. Ad aspettarla c’era già un’ambulanza del 118: i sanitari hanno poi accertato che non aveva riportato alcuna ferita e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Una notte ad alta tensione nel rione che da tempo denuncia episodi di malamovida.

Lo scorso ottobre, il comitato di quartiere ha addirittura inoltrato una lettera all’ambasciata spagnola: all’indomani dell’ennesima festa Erasmus degenerata tra il piazzale di via Monte Testaccio e le strade limitrofe scambiate per orinatoi a cielo aperto. Affacciandosi alle finestre, i residenti esasperati avevano sorpreso giovani studentesse accovacciate tra le auto ignorando ogni norma di civiltà e buona educazione. «Pregiatissimo ambasciatore - avevano scritto - le assicuriamo che nutriamo profondo rispetto per il suo popolo, tuttavia le orde di ragazzi sono fuori controllo. Urlano, litigano e sono capaci di atteggiamenti che per un popolo civile come il vostro può risultare sconveniente». Dopo le numerose segnalazioni e l’aumento dei controlli, la situazione nella via dei locali sembrava essere tornata alla normalità. Fino all’altra sera quando il quartiere è rimasto per minuti interminabili con il fiato sospeso.