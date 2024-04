Roma, studenti in protesta davanti al Tribunale dopo gli scontri alla Sapienza

Manifestazione degli studenti a Piazzale Clodio a Roma , davanti alla sede del Tribunale, dopo gli scontri con la Polizia di ieri. Alcuni collettivi si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia in occasione del processo per direttissima a carico dei due giovani fermati durante le tensioni di ieri. Fuori dall’università la Sapienza e davanti al commissariato circa 300 studenti pro Palestina stavano manifestando contro la decisione del Senato accademico di non interrompere la collaborazione con gli atenei israeliani. (LaPresse)