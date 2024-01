Roma, in arrivo nuovi 411 bus elettrici

Romana Diesel, su incarico di Iveco, ha vinto la gara indetta da Atac a giugno 2023 per la fornitura di 411 autobus elettrici, con i primi 110 previsti entro la fine del 2024. La competizione prevedeva la suddivisione in tre lotti: 202 autobus da 12 metri per le rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza ; 194 bus, anch'essi da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana; 15 autobus da 18 metri destinati all'autorimessa di Grottarossa. Nel frattempo, la Giunta capitolina ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento ad Atac dei lavori per la realizzazione, nei depositi, delle opere civili e delle infrastrutture di supporto per i medesimi veicoli elettrici.