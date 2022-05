Roma campione, il corteo dei giallorossi parte dal Museo delle Auto della Polizia di Stato

Sono partiti dal Museo delle Auto della Polizia di Stato i bus dei giallorossi in trionfo per la vittoria in Conference League. I festeggiamenti per la vittoria della Roma passeranno da via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Luce Verde, i bus faranno poi un giro dell'arena al Circo Massimo per poi raggiungere il Colosseo percorrendo via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in via dell'Arcadia percorrendo via Claudia, via della Navicella, via Druso, Via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo.

Circo Massimo, festa per la vittoria della Roma in Conference League