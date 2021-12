L'Ama raccoglie i rifiuti sulla "Scala dell'Inferno" a Tiburtina e lui si commuove: «Grazie per questo regalo di Natale»

Sono le prime ore del giorno, quando gli operatori dell'Ama iniziano a raccogliere il grande cumulo di rifiuti depositati nel corso degli anni sulla così detta "Scala dell'Inferno", vicina all'ingresso laterale del Verano, nei pressi della stazione Tiburtina. La scena è ripresa da uno smartphone: «È veramente un regalo di Natale. Dopo tanti anni di nulla, di silenzio, di appelli inascoltati, ecco qua. Finalmente un piccolo segno, forse di rinascita e spero che si continui in questa direzione».

«Devo ringraziare l'Ama per questo. - si sente nel video - Ringrazio chi ha dato seguito alle nostre richieste di aiuto. La zona è tutta nel degrado ma piano piano chissà. C'è tantissimo da portare via». «Per me è un giorno di festa oggi. Che sia un 2022 pieno di sorprese per tutti noi e di cose belle, questa è la prima»