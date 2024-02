Protesta agricoltori dal Papa, un trattore e una mucca a San Pietro

La protesta degli agricoltori arriva con un trattore a Piazza San Pietro per l'Angelus di Papa Francesco in programma oggi, 18 febbraio 2024. "Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa, con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2!", è l'annuncio degli agricoltori che si ritrovano nel gruppo Riscatto agricolo con l'invito a ritrovarsi "senza bandiere ne trattori" in piazza San Pietro.

"Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita", sottolineano gli agricoltori. "Oggi insieme alla Mucca Ercolina uno dei nostri trattori entrerà in Vaticano per la benedizione Papale!!", si legge sul gruppo Facebook Mta, Movimento territorio e agricoltura, dove è stata postata anche una foto con l'arrivo del mezzo. (Adnkronos)