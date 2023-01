Piazza Navona, ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio

A Piazza Navona l'attesa è quasi finita e domani i romani e tutti i presenti saluteranno le feste con l'arrivo della Befana. Si tratta di un evento tradizionale che ha origine negli anni passati, ma che a causa del Covid era stato bloccato. Il 2023 sarà l'occasione per tornare alla belle abitudini e il quartiere si prepara ad accogliere la magia e la bellezza che solo l'Epifania sa fare emergere. La festa a Piazza Navona è iniziata da giorni, infatti, non solo il quartiere ha ospitato le prove generali che hanno incuriosito milioni di passanti tra romani e turisti che non hanno trattenuto sguardi meravigliosi nel vedere quell'incanto unico, ma ha accolto mercatini, laboratori didattici e spettacolini teatrali a partire dal 8 dicembre 2022. Stand enogastronomici, l'arrivo di Babbo Natale, selfie e tanto altro ancora hanno reso tutto speciale e indimenticabile, proprio come i vecchi tempi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: --Questo è l'incrocio più fotografato dai turisti di Roma: ecco il motivo