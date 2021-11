Ostia, forte mareggiata nella notte: sos costa, rischio crollo per la piscina dell'Esercito

A Ostia c'è il rischio crollo per la piscina dell'Esercito. Flagellata dalle mareggiate, è in pericolo la piscina dello stabilimento balneare dell'esercito sulla costa di levante a Ostia. Un lido storico, da sempre fiore all'occhiello del mare della Capitale, che rischia di essere spazzato via dalla potenza distruttrice dell'erosione. I militari che lavorano sul posto stanno difendendo la struttura con le unghie. Una corsa contro il tempo perché oggi e domani il meteo prevede onde alte fino a tre metri.

L'area è stata messa in sicurezza e, al momento, non ci sarebbe il rischio di crolli. L'arenile, tuttavia, non esiste più e il consueto transito di podisti, cittadini e d'estate di turisti e bagnanti è interrotto dal lido ormai finito dentro l'acqua. Occorrono interventi immediati di ripascimento da parte della Regione Lazio e del X Municipio per salvare uno stabilimento che potrebbe essere inghiottito dalle mareggiate. A maggio scorso era crollata in mare la piscina dello stabilimento del dopolavoro Atac, in lungomare Amerigo Vespucci, il lido accanto a quello dell'esercito. A distanza di sei mesi, la situazione è peggiorata. I lavori di tutela della costa stanno andando avanti a singhiozzo. «Se non si interviene rapidamente, con criterio e con un cronoprogramma preciso dicono i cittadini si rischia di perdere lidi storici». M.D.M. - Video Mino Ippoliti