Gravissimo incidente nella serata di giovedì in via del Mar Rosso all'incrocio con via del Mare di Bering. Le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute verso le 19.30, in via del Mar Rosso per un investimento. Sul posto mezzi del 118 che hanno soccorso immediatamente il ferito e trasportato nel vicino ospedale Grassi dove qualche ora più tardi è deceduto. Video Mino Ippoliti