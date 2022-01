Ostia, folla di romani sul lungomare per festeggiare il primo giorno dell'anno "primaverile"

Come ieri, complice la nuova giornata "primaverile", tra Ostia, Fiumicino e Fregene, molti romani si sono uniti ai residenti, già in mattinata, per trascorrere la giornata sul litorale, tra passeggiate in spiaggia, sui moli, sul pontile e sui lungomare. Un prologo, per una parte dei visitatori, prima di brindare al nuovo anno al ristorante, con sollievo per diverse attività gastronomiche, che hanno dovuto fare i conti con cancellazioni di prenotazione a cavallo tra Natale e Capodanno. Non mancano sportivi, runners, appassionati della bicicletta o chi si cimenta con il Sup in mare. Video Mino Ippoliti