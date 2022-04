Natale di Roma, il 21 aprile il compleanno della Capitale su "History"

In occasione del Natale di Roma, che festeggia il 21 aprile il suo 2775 compleanno, History (411 di Sky) dedica una intera giornata alla città e alla sua storia con una lunga serie di documentari che fin dal mattino celebreranno Roma, i suoi monumenti, i personaggi più celebri della sua storia millenaria; dalle corse nel Circo Massimo alle quali assisteva un pubblico di 150.000 persone e nel quale gli aurighi come Scorpus conquistavano fama e denaro, alle vicende di età repubblicana, in cui emergono figure come Mario, Silla, Spartaco; e ancora, le conquiste di Cesare, la nascita dell’impero, la sua espansione e la caduta. In prima serata ad essere protagonista è invece la Campania, la regione che con Pompei, Ercolano e Baia custodisce ancora intatta la magnificenza e la capacità attrattiva che Roma aveva nel mondo antico.