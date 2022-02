Mascherine, stop all'aperto ma a Roma in tanti la portano: «Così più sicuri»

All'aperto senza la mascherina. Primo passo verso un ritorno alla normalità. Da oggi, infatti, cade l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei luoghi non al chiuso. Ma bisognerà sempre portarle con sé e metterle in caso di assembramenti o situazioni dove non sia possibile stare a distanza dalle altre persone. Una data per eliminarle anche nei posti chiusi c'è, anche se al ministero della Salute ripetono che bisogna attendere: è il 31 marzo. Possibile però che in alcuni luoghi si decida di prorogare la misura mantenendola fino al 15 giugno, quando scadrà anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. Intanto nonostante il primo via libera sono tante le persone che ancora non si fidano e in giro per la città si vedono molte persone con le mascherine per calcate sul volto. «Ho ancora paura», dice qualcuno, per altri, invece, è «una questione di sicurezza in più» e infine c'è chi dice che «ormai sono abituato e non la tolgo». «Io me la tengo, perché comunque la situazioni di assembramento per strada capitano sempre, soprattutto al mercato. Così mi sento più sicuro», sostiene qualcuno.

(Servizio di Emiliano Bernardini. Video Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati)