Manchester City-Inter, maxischermi a Roma: ecco dove vedere la finale di Champions League

Manchester City-Inter, maxi schermi a Roma per vedere la finale di Champions: ecco dove vederla. Si avvia alla sua conclusione anche l'edizione 2022-2023 della Champions League , in una stagione che ci ha già regalato tutti gli altri verdetti in campo nazionale ed europeo. Anche a Roma ci sarà la possibilità di seguire la partita in compagnia. Il Sessantotto Village a Parco Talenti ospita un palco e un maxi schermo ben visibile in un'area molto ampia e spaziosa. Il Clown Pub in Via Litoranea 22 trasmetterà la partita su un maxi schermo, per tutti coloro che si trovano più vicini a Ostia. Svario Pizza Bar, in Via Val di Senio 18 a Montesacro, trasmetterà la finale. Photo: Shutterstock Music: Korben