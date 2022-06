L'incendio divampato nell'impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, nella periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all'esterno dell'impianto. Per spegnere completamente l'incendio saranno necessari giorni. Colonne di fumo continuano a levarsi dall'impianto.

Malagrotta, discarica in fiamme: fuoco sotto controllo ma ci vorranno giorni per spegnerlo