It-Alert nel Lazio: un messaggio di allarme pubblico verrà inviato sui cellulari, ecco quando e a che ora

Il 21 settembre 2023 arriverà un messaggio di allarme a molti cittadini del. Si tratta del cosiddetto It-Alert, volto a sperimentare una nuova modalità di avviso da parte della protezione civile: un nuovo sistema di allarme che prevede l'invio di un messaggio sui cellulari per dare informazioni importanti a chi lo riceve. Per adesso si tratta soltanto di un esperimento che qualora funzionasse potrebbe diventare un modo originale e ottimi per informare la popolazione riguardo a emergenze imminenti o in corso. Sia in questa prima fase di sperimentazione che in futuro, qualora il sistema funzionasse e venisse confermato, la Protezione Civile consiglia di mantenere la calma una volta ricevuta la notifica. Dopo l'esperimento seguiranno, senza dubbio, ulteriori accorgimenti e aggiornamenti sull'argomento così da dare le giuste informazioni all'intera popolazione.