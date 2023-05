Il giallo dei Torlonia, spunta il tesoro rubato 45 anni fa: i carabinieri lo ritrovano in Svizzera

Servizio di Laura Larcan - Video di Francesco Toiati

Sparì la notte del 20 novembre del 1978. Un furto frettoloso e selvaggio. Per strappare la bellissima testa femminile, la statua millenaria venne ridotta in pezzi. Era il triste destino della statua dell’Idrofora che nello splendido giardino di Villa Albani Torlonia a Roma, dimora-capolavoro monumentale legata all’estro settecentesco del cardinale Alessandro Albani e successivamente alla storica famiglia Torlonia, decorava la Fontana-ninfeo. La testa, elegante nel suo candore lattiginoso marmoreo, veniva trafugata 45 anni fa facendo perdere la tracce. Fino a quando la sua fotografia non è stata intercettata da occhi esperti su un catalogo di antichità. È stata l’accurata indagine dei carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, a fare luce sul reperto antico e a restituirlo alla Fondazione Torlonia.