Minà, Alba Parietti: «Le teche Rai dovrebbero aprirsi e fare un film sulla sua vita»

"Gianni Minà è una persona che tutti noi dobbiamo apprezzare e rispettare e penso che le Teche Rai dovrebbero aprirsi per fare un film su di lui e ricostruire la sua vita, la sua carriera perché tutto il mondo si fidava di lui, da Fidel Castro a Maradona fino a umili soubrette come me". Così Alba Parietti poco prima di rendere omaggio al feretro di Gianni Minà, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. (LaPresse)