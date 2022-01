Investito un operaio in via del Faro a Fiumicino mentre lavorava a ridosso della sede stradale in un cantiere per la posa della fibra . L'investitore a bordo di una Fiat Panda si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi insieme ai colleghi dell'operaio. Sul posto i mezzi del 118 che hanno anticipato l'eliambulanza che ha poi trasportato il ferito al San Camillo. Per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti i vigili urbani di Fiumicino. Video Serenelli - Ippoliti