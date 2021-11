Nella notte del 03/11 alle ore 1,40 circa la S.O. ha inviato sulla via Litoranea al km 9,700 la squadra di Pomezia con al seguito l’autobotte (AB/12) per incendio dello stabilimento balneare Mex Village.Nessuna persona è rimasta coinvolta ,la struttura grande circa mq 100 è andata completamente distrutta.FF.OO e 118 presenti sul posto .