Roma, sai perché piazza Campo dei Fiori si chiama così?

Roma è un insieme di luoghi e posti meravigliosi che formano una città unica e indimenticabile. Chiunque abbia fatto visita almeno una volta non ha potuto fare a meno di rimanere esterrefatto dalla sua bellezza racchiusa tra tradizione, storia e cultura. Ogni piazza, museo e angolo ha qualcosa da raccontare ed una propria origine. Campo De Fiori, per esempio, è uno dei quartieri più gettonati dai romani e turisti ma in pochi sanno perché si chiama così. Campo de Fiori ha due personalità, di giorno accoglie un mercato dove poter trovare di tutto e di sera è uno dei centri di movida più popolari della città. Una delle caratteristiche della piazza è che passeggiandovi sarete attirati da una miriade di botteghe artigianali che si trovano lungo le vie che canno a costituire il quartiere. La piazza è sempre aperta al pubblico ma chi non fosse del posto e avesse voglia di sapere più dettagli al riguardo potrebbe seguire una visita guida

