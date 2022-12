Regali di Natale 2022 dell’ultimo minuto: 5 idee da fare ad un romano

Martedì 20 Dicembre 2022, 16:47

Il Natale è alle porte e tutti si stanno preparando per riunirsi e trascorrere del tempo insieme. C’è chi sta organizzando il pranzo e la cena e chi ancora è in dubbio su cosa regalare. Vi proponiamo 5 idee per essere originali e unici, con questi regali lascerete tutti a bocca aperta. Basta doni materiali, ma attività divertenti che resteranno nel cuore: mostre al museo, concerti, spettacoli. Roma è ricca di eventi che potrebbero essere l'alternativa al solito regalo con cui presentarsi. Che siano amici o parenti, rendete il Natale speciale e ricco di sorprese, Tra le tanti c'è il Christmas World, la mostra Incanto di luci all’Orto Botanico di Roma, il Museo delle Illusioni in via Merulana, Supermagic 2023, Biglietto per lo spettacolo di Enrico Brignano a Capodanno. FOTO: SHUTTERSTOCK, Simone Angelini, Lux Eventi, BortolanCarnevali MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: — Panettoni artigianali Roma 2022: ecco i più buoni in città