Blocco delle auto a Roma: il 19 novembre sarà la prima domenica ecologica

Ilha approvato l'iniziativa riguardante ila motore nelle zone a Fascia Verde con lo scopo di abbassare i livelli di smog nella Capitale. La prima domenica sarà il 19 novembre, a seguire sono previste altre giornate in cui saranno organizzati eventi e appuntamenti a tema ambientale. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta capitolina, secondo cui è vietata la circolazione per i veicoli a motore termico, compresi gli Euro 6, all’interno della Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano. Il blocco sarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Potranno circolare le auto elettriche, i taxi e gli ncc. Lungo il viale dei Fori Imperiali sono state aperte quattro aree dove saranno svolti gli eventi previsti per la giornata. Nell’area parcheggio accanto al Vittoriano si potranno ascoltare la musica balcanica e klezmer delle band Errichetta Underground e Balkan Orkestra. Sarà possibile seguire il laboratori dell'apicultura organizzata dalla Cooperativa agricola La Nuova Arca. Nei pressi della Salara vecchia si esibirà la Gitano Eko Orkestra formata da ragazzi tra gli 11 e i 25 anni che proporrà classici del rock in versione acustica. Nell’area dell’Infopoint turistico Elisa Franchi nei panni di Mary Poppins e Corinna Bologna che racconterà la fiaba della Fata dei Fiori, la performance “Con un filo d’aria” si esibiranno sui trampoli. Poi ancora il concerto “Lost in string” con le musiche originali del chitarrista Marcos Vicari, la performance di percussioni e strumenti dell’Orchestra Improvvisata e il concerto del violoncellista Riccardo Viscardi. Nei pressi della piazza del Colosseo avranno luogo lo spettacolo di danza popolare Meritmirì e il concerto della Banda della Ricetta guidato dall’organettista Clara Graziano. Oltre al 19 novembre, le domeniche ecologiche sono il 3 dicembre, il 14 gennaio, 25 febbraio e 24 marzo. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PRPJECT A_KORBEN