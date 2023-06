Un "cobot" permette alle persone con lesione spinale di camminare: Atalante presentato a Villa Beretta

Al Centro di Riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga arriva Atalante, il primo robot collaborativo in Italia che permette alle persone con lesione spinale di camminare senza appoggiarsi ad alcun sostegno. Si tratta di un salto quantico nella medicina riabilitativa, frutto della continua ricerca sul connubio tra tecnologia e biologia. Ed è proprio l’orizzonte biotech quello a cui è orientato il "Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute", il neonato istituto di ricerca e innovazione che da oggi affiancherà in modo sinergico l’Ospedale Riabilitativo, per offrire al maggior numero possibile di persone programmi medico riabilitativi all’avanguardia nel mondo.