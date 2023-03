Anche il Colosseo ha il suo chatboot: ora puoi fare una domanda a Nerone e lui ti risponderà

Si chiama Nerone ed per il Colosseo è il nuovo chatboot, il nuovo software di intelligenza artificiale che è stato ideato per dare più informazioni ai cittadini e ai turisti riguardo agli orari di apertura dell'attrazione e mette a disposizione approfondimenti sulla storia del monumento. Si tratta di un'interfaccia chiara e intuitiva che appare come una finestra di conversazione quasi uguale ad una app di messaggistica in cui la voce dà tutte le indicazioni utili, facendo anche qualche battuta o raccontando aneddoti dell'epoca passata. Per adesso le lingue a disposizioni sono l'inglese, l'italiano e il francese. Lo spagnolo sarà introdotto a breve. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM