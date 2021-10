Alitalia: ancora proteste e blocchi stradali a Roma

(LaPresse) Presidio dei lavoratori di Alitalia in piazza della Repubblica a Roma, in occasione dell'incontro in programma al ministero del Lavoro. Un centinaio di manifestanti, legati al sindacato della Cub, si è poi spostato in metro sotto alla sede del ministero di via Flavia. La polizia ha tentato di bloccare i manifestanti all'uscita della fermata della metro di Barberini. Aggirato il blocco delle forze dell'ordine i manifestanti sono poi tornati al punto di partenza bloccando il traffico su via XX settembre e poi su via Vittorio Emanuele Orlando.