Razzismo, il Napoli sui social: «Gridate a gran voce "no"»

(LaPresse) Un video sul profilo Facebook ufficiale e un post a commento: "Dal Napoli al mondo, gridatelo a gran voce: no al razzismo". Così la Società sportiva Napoli ricorda il proprio impegno nella lotta a ogni forma di discriminazione. Il tutto all'indomani della presunta offesa razzista che l'interista Francesco Acerbi avrebbe rivolto in campo al difensore azzurro Juan Jesus. Ieri si celebrava anche la campagna della Serie A 'Keep racism out'.