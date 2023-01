Progetto Polis. Federico Gori, sindaco di Montecchio: «Servizi e cultura contro lo spopolamento»

Più servizi sul territorio e più cultura contro lo spopolamento. Lo ha detto il sindaco di Montecchio, Federico Gori, al convegno "Polis", per la presentazione dei nuovi servizi che verranno forniti dagli sportelli delle Poste nei comuni con meno di quindicimila abitanti.

Verranno coinvolti 6.933 uffici postali, in comuni con meno di 15 mila abitanti, nei quali si realizzerà uno sportello unico in cui saranno erogati “una serie di servizi della pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici. Tra questi la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell’Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie castali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall’Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture)”.