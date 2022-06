(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2022 "Fuori da quest'Aula si sta svolgendo un teatrino incomprensibile e uso un termine democristiano", incomprensibile "in quanto estraneo alla materia che è in discussione". Lo ha detto il senatore delle Autonomie Pier Ferdinando Casini in discussione generale dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev