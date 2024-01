Tajani: «Berlusconi ha costruito i 30 anni passati e anche i prossimi trenta»

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 "Questa sera vi racconteremo una storia lunga 30 anni, la nostra storia. Ma vi racconteremo anche i prossimi 30 anni di storia, perché anche quella è la nostra storia. Una storia che ha un padre che l'ha costruita, costruendo anche i 30 anni successivi anche se non c'è più fisicamente. Perché lui ci guarda dall'alto e non scomparirà mai dalla storia di Forza Italia" lo ha detto il ministro degli Esteri, in veste di leader di Forza Italia, intervenendo all'apertura della festa per i 30 anni di Forza Italia, al Salone delle Fontane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev