Strage Suviana, La Russa: «Doveroso fare chiarezza sulle cause»

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 “Quella di Suviana è l’ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro. Ancora una volta vite spezzate laddove ci si reca per lavorare: questo è il dramma enorme che continuiamo a vivere quasi ogni giorno. Quella di Suviana è una tragedia non attesa perché non ci potevano essere avvisaglie, eppure è giusto e doveroso che appena sarà possibile si capisca fino in fondo cos’è successo. Nonostante negli anni siano stati diversi gli aggiornamenti al sistema normativo, ci troviamo ancora oggi a commemorare dei morti. Avere più sicurezza è un impegno difficile, ma non deve essere un impegno impossibile, occorre la volontà di tutti”, ha affermato il presidente del Senato La Russa, in Aula, ricordando le vittime dell’esplosione di Suviana. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev