Scuola, Cirio: «Su riapertura attendiamo indicazioni del Cdm il 5 gennaio»

«La scuola è legata ai colori e dagli automatismi previsti del decreto. Attendiamo il Cdm del 5 gennaio e attendiamo indicazioni chiare in questo senso». Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a proposito del tema della riapertura delle scuole legata al picco di casi di Covid, a margine della riapertura dell'hub vaccinale del Valentino a Torino. «Voglio citare il professor Di Perri il quale dice a tutte le famiglie: dato che il vaccino rientrerà nell'obbligo vaccinale per la scuola in futuro tanto vale farlo adesso e farlo subito» ha aggiunto Cirio. (LaPresse)