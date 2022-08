Salvini: «Il programma del centrodestra? Nucleare e Ponte sullo Stretto»

«Stiamo lavorando per mettere in dettaglio due temi centrali, aggiungere il nucleare pulito a fonti energetiche rinnovabili e poi dare il via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo. Penso al Ponte sullo Stretto di Messina, sarebbe finanziato da privati e sarebbe un'opera che porterebbe l'ingegneria italiana agli occhi del mondo. Il 25 settembre chi sceglie la Lega sceglie un mondo che cresce, che corre». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Libertà. Radio Libertà Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it