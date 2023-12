Salario minimo, Landini: «Per noi la battaglia rimane aperta»

Maurizio Landini da Napoli per la manifestazione Cgil-Uil ribadisce la sua posizione sul salario minimo. "Per quello che ci riguarda la battaglia per rinnovare i contratti nazionali, aumentare i salari, e per arrivare a una legge sulla rappresentanza che introduca anche il salario minimo è una battaglia che per noi rimane aperta, ed è al centro anche di questa mobilitazione e di questi scioperi", ha detto il segretario generale della Cgil aggiungendo: "Non abbiamo rinunciato a quella battaglia - ha aggiunto Landini - e diciamo che la scelta fatta dal Governo non è accettabile, anche perché si è fatto votare una legge delega. Siamo al solito strumento: hanno la maggioranza in Parlamento e la usano per non confrontarsi con le parti sociali e le forze politiche". (LaPresse)