Salario minimo, Fratoianni: «Il governo ha dato uno schiaffo al paese»

EMBED





(LaPresse) Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni commenta merito alla proposta di legge sul salario minimo stoppata dal governo alla Camera .“Affossata definitivamente nell’aula del parlamento, non è affossata per nulla nel paese. Noi pensiamo che una norma di giustizia e di buon senso come il salario minimo legale sia urgente in questo paese, quindi continueremo a batterci, nonostante l’azione di pirateria politica e istituzionale della maggioranza”, ha detto Fratoianni. “Il governo non ha dato uno schiaffo alle opposizioni”, ha chiuso il segretario, secondo cui “il governo ha dato uno schiaffo a milioni di lavoratori e lavoratrici di questo paese”.