Romano Prodi: «Con gli Stati Uniti differenze ideologiche, non solo economiche»

(Agenzia Vista) Roma, 2 febbraio 2024 Intervenuto con una lectio magistralis per l’apertura dell’anno accademico dell’Università di Roma Tre, Romano Prodi ha parlato del tema delle guerre internazionali: “Siamo ritornati in un mondo bipolare, perché non comprende solo l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ma un bipolarismo mondiale. Questo è frutto dell’idea che la globalizzazione e l’economia di mercato avrebbero spinto verso la convergenza verso Stati Uniti e Cina. Questa convergenza si è dimostrata insensata. Tutti ci credevamo, io stesso ci credevo: ma la distanza è aumentata anche per la differenza di ideologia. Da un lato per l’idea che la democrazia fosse un valore esportabile con la forza, come nella guerra in Iraq, e dall’altra per il senso di superiorità crescente di un sistema autoritario che diventata secondo gli autori e i protagonisti sempre più credibile in virtù dei successi”. Fonte video Università Roma Tre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it