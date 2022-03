Renzi: «Caro bollette pesa su famiglie come tsunami»

Benzina, Cingolani: «Governo valuta ipotesi accisa mobile»

«Bene andare nella direzione di mettere un tetto finale alle spese degli italiani però si abbia anche il coraggio di mettere questa dinamica entro una cornice più ampia: sta cambiando il mondo, il mondo provoca una necessità di nuovo protagonismo dell'Italia, non si può fare un ragionamento di lungo periodo senza pensare che nel frattempo le famiglie, le imprese, le Rsa, il mondo delle scuole, il mondo della quotidianità sta soffrendo una crisi che non era prevista e che non ha paragoni immaginabili negli ultimi trent'anni». Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l'informativa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. «Su questo tema -ha aggiunto l'ex premier- stiamo rischiando moltissimo, nella vita quotidiana delle famiglie questa vicenda sta pesando come uno tsunami, sia per le esigenze strettamente economiche che per una questione di fiducia: dopo due anni di Covid arriva una botta ulteriore e sappiamo quanto sia importante la fiducia nell'economia»