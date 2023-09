Renzi: «Nel 2022 Italia Viva e Azione avevano il 50-50%, ora siamo a 64-36%. Ma non faccio polemica»

«Nel 2022 Azione e Italia Viva avevano il 50% e il 50% di preferenza nel 2x1000, oggi siamo a 36% per Azione e 64% per Italia Viva. Ma non voglio fare polemica con Azione». Lo afferma Matteo Renzi, parlando alla Stampa estera. Fonte video: Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

