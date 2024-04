Record di povertà in Italia nel 2023: 5,7 milioni di persone colpite

L'Italia registra un numero allarmante di cittadini in povertà assoluta nel 2023, con 5,7 milioni di persone, ovvero l'8,5% delle famiglie, che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Questo rappresenta un incremento rispetto all'anno precedente, segnando il punto più alto mai raggiunto. L'aumento della spesa familiare, l'inflazione galoppante, e l'insufficienza delle misure governative anti-inflazione sono tra le cause principali di questo triste record. "L’emergenza riguarda ben 630mila bambini sotto i 15 anni - rileva Coldiretti, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni". Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori si tratta di "dati drammatici e vergognosi, non degni di un Paese civile".