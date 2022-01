Quirinale, Rosato: «Draghi al Colle? Bisogna trovare un sostituto e non è facile»

«Draghi sta facendo benissimo ll presidente del Consiglio. L'autorevolezza del nostro Paese è aumentata grazie al lavoro che questo governo sta facendo. Per noi non c'è nessun veto, ma proponiamo di garantire un Presidente della Repubblica in cui gli italiani si riconoscano e che venga votato dalla più larga maggioranza possibile». Lo ha dichiarato Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva.

«Se qualcuno pensa che Draghi debba andare al Quirinale, bisogna costruire anche un governo che finisca questa legislatura facendo tutte le cose su cui questo governo si è impegnato con l'Europa e con gli italiani. Sappiamo che è difficile trovare un sostituto a Draghi e io non rinuncerei mai a questa maggioranza in un periodo ancora di emergenza, com'è evidente a tutti», ha concluso Rosato. (LaPresse)