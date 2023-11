Pnrr, Bonaccini: «Manca personale, nei Comuni progetti a rischio»

«Doveva essere il Governo delle autonomie e invece sul Pnrr hanno accentrato tutto. Come Regione ci spettano 7 miliardi di euro. Ma occorre che il Governo faccia una ricognizione sui comuni in tutta Italia, perché molti comuni non riescono ad attuare il piano per mancanza di personale. La mia impressione è che i ritardi nel piano siano causati non tanto dalle Regioni, quanto da alcuni ministeri» lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a margine dell'Assemblea Annuale della Confederazione Italiana degli Agricoltori (Cia).

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it