Patto di stabilità, Giorgetti: «Costruire regole che rendano possibili gli obiettivi»

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 "Se l'Europa vuole essere la pioniera e la prima a contrastare veramente il cambiamento climatico e quindi dare dimostrazione al mondo che noi saremo completamente green molto prima del resto del mondo, se vogliamo la transizione di questi grandi obiettivi politici che non ho deciso io come ministro dell'Economia e delle Finanze, noi abbiamo il dovere di creare un sistema di regole fiscali che renda possibile raggiungere quegli obiettivi politici. Perché se noi costruiamo un sistema di regole fiscali fine a se stesso, che diventa un fine e non un mezzo per arrivare a questo, noi abbiamo messo le condizioni per distruggere l'Europa", le parole di Giorgetti ad Atreju. / Atreju Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it