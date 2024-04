Nuovo Codice della Strada: stop ai monopattini selvaggi! E per i neopatentati...?

EMBED





Attenzione, monopattinisti! Il nuovo Codice della Strada approvato dalla Camera introduce nuove regole per la vostra sicurezza: Obbligo di casco, targa e assicurazione. Divieto di circolazione contromano. Limite di velocità a 50 km/h. Ma non è tutto! Cambiano anche i limiti per i neopatentati: Potenza massima di 105 kW (143 CV) per i primi tre anni. Divieto di guida di auto ad alta potenza per tre anni.