Napoli, Manfredi su Pnrr: «Incontrerò Brunetta e Carfagna per reclutamento personale»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presenta la nuova Giunta comunale nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Tra le prime sfide quella della gestione dei fondi del Pnrr: "Incontrerò i ministri Brunetta e Carfagna per avviare il reclutamento di nuovo personale necessario a vincere la sfida per l'utilizzo dei fondi", ha detto Manfredi che poi ha parlato anche del problema multe tasse non pagate e riscossione: «Tutto questa rientra in un progetto di digitalizzazione dei servizi». (LaPresse)