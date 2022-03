Crisi Ucraina, Metsola: «Porti Ue chiusi agli yachts degli oligarchi di Putin»

«L'Europa non può più accogliere il denaro del Cremlino e fingere che non ci siano vincoli. Gli oligarchi di Putin e coloro che lo finanziano non dovrebbero più essere in grado di usare il loro potere d'acquisto per nascondersi dietro una patina di rispettabilità - nelle nostre città, comunità o nei nostri club sportivi». Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it